مجدي عبد الغني: واثق من قدرة الأهلى والزمالك على العبور لنهائي أفريقيا.. فيديو

قال مجدي عبدالغني، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، إن الأهلى قدم مباراة مميزة أمام الوداد المغربي فى عقر داره.

وأضاف مجدي عبدالغني، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هانى حتحوت على قناة «دوت الخليج»: "الأهلي قدّم مباراة جيدة للغاية، واللاعبون ظهروا بشكل مميز، واستحقوا الفوز وكانوا قادرين على حصيلة الأهداف".

وأردف: "الأهلي قدم مباراة رائعة أمام الوداد ومجدي أفشة والشناوي كانا من أهم أسباب الفوز وضغط الأهلي كان مميزاً، ومن الواضح أن كل ما قدمه الفريق كان من تعليمات المدرب، حسين الشحات إذا كان سجل الانفراد الذي أطاح به لكان الأهلي فاز بأربعة أهداف.

وعن مباراة الإياب قال: "ليست سهلة ولكن الأهلي لديه الخبرات الكبيرة التي يتعامل بها في مثل هذه المواقف، وعندما تحدثت بشأن اقصاء موسيماني كنت أقصد أنني سوف أغضب عليه ولم أكن أقصد أن يتم إصدار قرار بإقالته لأن هذا ليس من صلاحياتي".

وتابع: "أتخوف على الزمالك من مباراة الإياب، رغم فوزهم ذهابا، لأن لاعبي ميت عقبة، ليسوا بنفس صلابة لاعبى الأهلى".

وأكمل :" واثق من قدرة الأهلى والزمالك على العبور للنهائى وتتويج الأهلى بالبطولة، فالأهلى عودنا الفوز على الزمالك حتى لو لم يكن فى أفضل حالاته".

وشدد قائلا :" من المفترض أن يجرى الرجاء مسحة للاعبين بدلا من البقاء بحجر صحي لمدة أسبوع، مثلما حدث مع فرجاني ساسي عندما أجرى مسحة قبل السفر للمغرب ومسحة أخرى بعدما وصل وعندما كانت إيجابية قام بالفحص مرة أخرى لكي يعود لمصر".

وأكد: "إذا استمر الرجاء بالحجر الصحي لمدة أسبوع بدون تدريبات أو استعداد الفريق سيتدمر، وليس معنى إن أحدا خالط شخصا مصابا؛ يصبح مصابا أيضًا، لكن من الممكن عدم تعرضه للفيروس".

وأتم مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق أن قناة الأهلي والزمالك سبب الاحتقان بين الجمهورين.