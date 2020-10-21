نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ وأتليتكو مدريد والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف استاد أليانز أرينا مباراة بايرن ميونخ وأتليتكو مدريد ضمن إطار دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 في تمام الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، ويتقابل فريقي لوكوموتيف موسكو وريد بول سالزبورغ في نفس الممجموعة في تمام الساعة الخامسة إلا خمسة بتوقيت غرينتش من نفس اليوم، ويسعى حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة بايرن ميونخ إلى بدء البطولة بطريقة جيدة والفوز بالمباراة وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار الدفاع عن اللقب، أما فريق أتليتكو مدريد فيعود من جديد لمحاولة إقنتاص اللقب الغائب عن خزائن الفريق، ويسعى لخطف نقاط المباراة من الخصم البافاري واحتلال صدارة المجموعة منذ البداية.

يسعى بايرن ميونخ إلى إضافة فريق أتليتكو إلى قائمة ضحاياه بعد استطاعته الانتصار على جميع الفرق الكبرى في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وتقديمه لأداء أكثر من رائع والفوز بها بعد هزيمة باريس سان جيرمان بهدف دون رد سجله كومان،حيث استطاع الفريق البافاري احتلال صدارة المجموعة منذ بداية بطولة البطولة حينها برصيد 18 نقطة، وبعد ذلك تخطى فريق تشيلسي في دور الستة عشر بعد هزيمته بسباعبة مقابل هدف في مجموع لقائي الذهاب والعودة، ليتأهل بعد ذلك لربع نهائي البطولة وينتصر على فريق برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين، وبعد ذلك يحقق فوز بثلاثية دون رد على فريق ليون في نصف النهائي ويتأهل للنهائي ويتوج باللقب للمرة السادسة في تاريخه.

يواجه المدرب الأرجنتيني سيموني مهمة صعبة في بداية البطولة وبتحقيقه للفوز سيثبت أن الفريق سيسعى هذا الموسم للفوز بالبطولة وتعويض خيبات الأمل المتكررة في المواسم الماضية، حيث خرج الفريق من البطولة الموسم الماضي في ربع النهائي على يد فريق لايبزيج الألماني بعد الهزيمة بهدفين مقابل هدف، وقد سجل تايلر أدامس، وداني أولمو هدفي لايبزيج، بينما تكفل جواو فليكس بتسجيل هدف الأتليتي من ضربة جزاء، وقد كان الفريق يسير بطريقة جيدة في البطولة حينها، حيث احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد عشر نقاط خلف المتصدر يوفنتوس، ثم استطاع إقصاء حامل اللقب حينها ليفربول الإنجليزي في دور الستة عشر بعد هزيمته بأربعة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة بايرن ميونخ وأتليكو مدريد

9:00 بتوقيت مصر

10:00 بتوقيت السعودية

7:00 بتوقيت غرينتش

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وأتليتكو مدريد