مجدي عبدالغني: باتشيكو يعرفني جيدًا وجوزيه طلب ضمي لجهازه.. فيديو

قال مجدي عبدالغني، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، إن البرتغالى جايمي باتشيكو مدرب الزمالك، يعرفه جيدًا، لأنه كان نجم بورتو البرتغالى أثناء احترافه هناك.

وأضاف مجدي عبدالغني ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هانى حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :"كثيرون ينطقون اسمه بالخطأ، هو يدعى جيمباشيكو وهو كان ظهير أيمن في بورتو ويعرفني جيدا لأنه حضرني وأنا محترف هناك".

وواصل:" جمهور الأهلي الحقيقي ليس هو من يسيئ لى على السوشيال ميديا، وعدد الأصوات التى حصدتها فى انتخابات الأهلى تعكس شعبيتي بين الأعضاء الحقيقيين".

وتابع :" قمت بزيارة جوزيه فى ولايته الأولى فى فندق إقامته بعد وصوله، لأنه يعرفنى وعرضت عليه العمل كمدير للكرة ورحّب بذاك ولكن الإدارة رفضت".

وقال أيضاً: "حسن حمدي طالبنى بالتراجع عن ترشحى بالانتخابات التكميلية، ووافقت تقديرا لرغبته فى ضم الدرندلى لمجلسه".

وأكمل: "مشكلتى الرئيسية هى اعلانى عن دعم محمود طاهر فى انتخابات الأهلى الأخيرة، وتعرضت للهجوم بسبب ذلك، طاهر عمل فى الأهلى ماكنت اتمنى رؤيته ولذلك قمت بدعمه".

وأتم قائلا: "موافق أن تقوم مصر باكملها بمهاجمتى باستثناء أحمد شوبير، لأننا أصدقاء وهو يعرفنى جيدا، وواجهته بهذا الرأى ولكنه لم يستجب، وكان هناك تسرع فى إيقافى عن العمل الإعلامي".