أكل في بيتي عيش وملح .. مجدى عبدالغني: موافق إن مصر كلها تهاجمني ما عدا شوبير.. فيديو

قال مجدي عبدالغني، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، إنه حزن بشدة من الهجوم الذى تعرض له من جانب أحمد شوبير، زميله السابق.

وأضاف مجدي عبدالغني ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هانى حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :" موافق أن تقوم مصر بأكملها بمهاجمتى باستثناء أحمد شوبير، لأننا أصدقاء وهو يعرفنى جيدا وأكل في بيتي عيش وملح ".

وواصل :" لقد واجهت أحمد شوبير، بهذا الرأى في حضور أحمد مجاهد وهاني سعيد رئيس نادي جولدي، ولكنه لم يستجب، وكان هناك تسرع فى إيقافى عن العمل الإعلامي".

وأتم مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق أن قناتي الأهلي والزمالك سبب الاحتقان بين الجمهورين.