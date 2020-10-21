مش لازم تاخد اللقطة.. جماهير الزمالك تهاجم مرتضى منصور لموافقته على تأجيل لقاء الرجاء

دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #نرفض_التأجيل_يامرتضى بعد موافقه رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور على طلب فريق الرجاء المغربي بتأجيل مباراة العودة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لحين شفاء عدد من لاعبي الفريق من فيروس كورونا

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: "‏مرتضى بيحط الأهلى فى ورطه لأن الأهلى هايرفض بعد ما وافق على التأجيل قبل كده#نرفض_التاجيل_يامرتضي" و"‏هيضيع مننا البطولة دي ‎#نرفض_التاجيل_يامرتضي".

وقال آخرون "أي قرار بالتأجيل فهو مجاملة للرجاء وظلم للزمالك الموقف مكرر مع أغادير ومع حوريا الغيني ومع الوداد ولاعبي الزمالك نفسها حصل اختلاط مع لاعبين الرجاء ومش من حقك انك تهدر حقوق النادي عشان فزلكة فارغة وبفكرك هتشوف العجب في لقاء العودة من التحكيم بعد التأجيل ‎#نرفض_التأجيل_يامرتضي " و"مصلحة ناديك فوق كل شئ مش لازم تاخد اللقطة وتقولي قومية عربية وتعمل فيها عبد الناصر كل الفرق لعبت وعندها مصابين ".

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وأضاف آخرون" ‏البطولة هتضيع مننا وممكن تأثر ع اللعيبه بالسلب ولو أحنا كنا ف الموقف ده محدش كان هيرحمنا وإحنا ملناش ذنب وهيه هتطلع لعبه ف الأخر ولو خسرنا البطولة هتبقي أنت السبب لا قدر الله ‎#نرفض_التاجيل_يامرتضي " و" ‏مرتضى بيغلب مصلحته الشخصية على مصلحة واستقرار الفريق ‎#نرفض_التاجيل_يامرتضي".