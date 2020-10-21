وقال آخرون "أي قرار بالتأجيل فهو مجاملة للرجاء وظلم للزمالك الموقف مكرر مع أغادير ومع حوريا الغيني ومع الوداد ولاعبي الزمالك نفسها حصل اختلاط مع لاعبين الرجاء ومش من حقك انك تهدر حقوق النادي عشان فزلكة فارغة وبفكرك هتشوف العجب في لقاء العودة من التحكيم بعد التأجيل #نرفض_التأجيل_يامرتضي " و"مصلحة ناديك فوق كل شئ مش لازم تاخد اللقطة وتقولي قومية عربية وتعمل فيها عبد الناصر كل الفرق لعبت وعندها مصابين ".
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وأضاف آخرون" البطولة هتضيع مننا وممكن تأثر ع اللعيبه بالسلب ولو أحنا كنا ف الموقف ده محدش كان هيرحمنا وإحنا ملناش ذنب وهيه هتطلع لعبه ف الأخر ولو خسرنا البطولة هتبقي أنت السبب لا قدر الله #نرفض_التاجيل_يامرتضي " و" مرتضى بيغلب مصلحته الشخصية على مصلحة واستقرار الفريق #نرفض_التاجيل_يامرتضي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش لازم تاخد اللقطة.. جماهير الزمالك تهاجم مرتضى منصور لموافقته على تأجيل لقاء الرجاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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