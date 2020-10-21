خالد بيومي يهنئ لاعبي بيراميدز بعد الصعود لـ نهائي الكونفيدرالية

هنّأ الناقد الرياضي خالد بيومي،. فريق بيراميدز على صعوده لنهائي بطولة الكونفدرالية بعد فوزه على حوريا الغيني "2_0"

وحقق بيراميدز، فوزا غاليا على حورويا الغيني، في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، بهدفين نظيفين بأقدام إبراهيم حسن، وعبد الله السعيد.

تأهل بيراميدز للتأهل لنهائي الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه لمواجهة نهضة بركان المغربي الذي تأهل أمس الأول الإثنين بعد إقصاء مواطنه حسنية أكادير بنتيجة 2 - 1.

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ومن المنتظر أن يلتقي فريق بيراميدز نظيره نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري على ملعب الأميرمولاي عبد الله.