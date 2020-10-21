دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #عبد_الله_السعيد ؛ بعد إحرازه هدفا رائعا لفريقه بيراميدز، في شباك فريق حوريا ال‏غيني. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي: "‏عبدالله السعيد لعييييب كبييير اوووي" و "‏عبدالله السعيد خياااااااااااااااااااال" وقال آخرون "‏لسه في حد عنده شك ان عبدالله السعيد لعيب تقيل وكمان احسن لاعب ف مصر حاليا ؟" و"‏مبروك لنادي بيراميدز الشقيق الصعود لنهائي الكونفدرالية، وان شاء الله يتوج بالبطولة وهدف عالمي من عبدالله السعيد". اقرأ أيضاً: وأضاف آخرون" عبد الله لعيب كبير واخلاق ‎#عبدالله_السعيد" و" ‏عبد الله تاريخ عبد الله قدم للاسماعيلى وللاهلى ولبيرميدز ولمنتخب مصر ولسه هيقدم كتير انا اهلاوى وبحب عبد الله جدًا ‎#عبدالله_السعيد".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد صعود بيراميدز لـ نهائي الكونفيدرالية.. هاشتاج #عبد_الله_السعيد يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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