خطوة واحدة أقرب إلى الحلم.. دونجا يحتفل بتأهل بيراميدز لـ نهائي الكونفيدرالية

ونشر "دونجا"، مجموعة من الصور له من اللقاء، وعلق عليها "خطوة واحدة أقرب إلي الحلم".
وتأهل بيراميدز لنهائي الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه لمواجهة نهضة بركان المغربي الذي تأهل أمس الإثنين بعد إقصاء مواطنه حسنية أكادير بنتيجة 2 - 1
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ومن المنتظر أن يلتقي فريق بيراميدز نظيره نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري على ملعب الأمير مولاي عبد الله.
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