وليد صلاح الدين: مباراة الزمالك والرجاء ستكون أصعب من الأهلي

أكد وليد صلاح الدين، نجم النادى الأهلى السابق، أن مهمة الزمالك فى التأهل إلى نهائي دورى أبطال أفريقيا؛ ستكون أصعب من الأهلى.

وقال وليد صلاح فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة": مستحيل أربع فرق يصلون إلى المربع الذهبى تقلل من أحد منهم، ولكن هناك عوامل مثل الإجهاد والاصابات، تؤثر على المستوى الفنى، لا يوجد ثبات فى كرة القدم بشكل مستمر.

أضاف: مباراة الزمالك والرجاء ستكون أصعب من الأهلى والوداد، خاصة إذا استعاد الرجاء 8 لاعبين مصابين بكورونا، فى حالة تأجيل المباراة، ولكن الزمالك يجيد التعامل مع المباريات الكبيرة، ويجب أن ينتبهوا لسرعات الرجاء.

واختتم: بيراميدز "ضرب غُطس" منذ فترة طويلة وكأداء فنى ليسوا فى المستوى ولكنهم فازوا فى النهاية، هناك علامة استفهام على مشاركة عبد الله السعيد طوال المباراة، خاصة أنه وصل إلى 36 سنة ويكفيه المشاركة فى جزء من الشوط لصناعة الفارق وليس بالضرورة أن يشارك فى كل المباراة.