موعد مباراة ليفربول وأياكس اليوم والقنوات الناقلة

يستضيف فريق أياكس الهولندي، ضيفا ثقيلا، وهو ليفربول الإنجليزي، وسيقام اللقاءفي ملعب يوهان كرويف أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
وتنقل شبكة قنوات BeIN Sports- صاحبة الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل دوري أبطال أوروبا- مباراة ليفربول، على القناة رقم 1.
و نشر صلاح فيديو له ووجه رسالة الى الجمهور و زملائه فى الفريق من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلق صلاح قائلا " شكرا للجماهير. شكرا لزملائي في الفريق والموظفين " .
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