المنتخب الأولمبي يبحث ترتيبات معسكره المقبل

يعقد اليوم شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي اجتماعا مع الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق في حضور الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنه الخماسية المكلفه بإدارة الأتحاد المصري لكرة القدم والمشرف علي المنتخب الاولمبي لبحث ترتيبات المعسكر المقبل حيث يتم تحديد موعد بداية المعسكر وجدول التدريبات
ويناقش الجهاز الفني خلال الاجتماع نتائج متابعات الجهاز الفني للاعبين خلال الفتره الأخير منذ استئناف مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر والمباريات الافريقيه تمهيدا لاختيار القائمه
ويتناول المدير الفني خلال الاجتماع اهداف المرحله المقبلة والمطلوب من كل فرد داخل الجهاز الفني من اجل العمل علي تحقيق انجاز جديد للكره المصريه خلال أولمبياد طوكيو الذي ينطلق يوليو القادم
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد اعلن منذ أيام الاتفاق علي إقامة مباراه وديه مع المنتخب الأولمبي البرازيلي تحدد لها 16 نوفمبر علي ستاد الجوهره السعودي بمدينة جده وجاري الاتفاق علي مباراه وديه دوليه ثانيه مع احد المنتخبات يوم 13 نوفمبر
ومن المقرر ان يشارك الجهاز الفني بعد انتهاء الاجتماع في حفل تابين الراحل الكابتن عزمي مجاهد والذي تحدد له الرابعه عصرا بمقر الاتحاد
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