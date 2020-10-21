اجتماع لاتحاد الطائرة المؤقت لتحديد موعد فتح الترشح لانتخاب مجلس جديد

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة المؤقت برئاسة سامح حمدي اليوم الأربعاء اجتماعًا لمجلس الإدارة لتحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد فى جمعية عمومية عادية.

ومن المقرر أن تشهد الجمعية العمومية العادية اختيار مجلس إدارة جديد، حيث يدير الاتحاد حاليًا لجنة مؤقتة كانت ترغب في تعديل اللائحة قبل إجراء الانتخابات إلا أن مركز التسوية والتحكيم ألغى الغير العادية بسبب النصاب القانوني.

ومن جانبه أكد سامح حمدي، عن مناقشة الاستئناف على حكم إلغاء الجمعية العمومية، لتغيير بعض بنود اللائحة بقرار من مركز التسوية والتحكيم فى اجتماع مجلس الإدارة المقرر انعقاده غدًا الأربعاء لحسم الأمر.

وأكد أحمد عبد الدايم المدير التنفيذي السابق للاتحاد أن مركز التسوية والتحكيم استند فى قرار الإلغاء على عدم اكتمال النصاب القانونى للمجلس فى ظل استبعاد نادية رشوان ووفاة جابر عبد العاطي واعتذار عضو آخر.

وكشف سامح حمدى في تصريحات سابقة عن رفض مركز التسوية والتحكيم شكوى 4 أندية من منطقة الدقهلية للاتحاد للاعتراض على عدم التواجد فى تصنيف الجمعية العمومية المقبلة قبل إلغائها بعد تحويل أزمة تزوير تصنيف أندية منطقة الدقهلية الخاص بالجمعية العمومية المقبلة إلى الشئون القانونية للبت فيها، بعدما قامت المنطقة بتقديم شكوى ضد الاتحاد فى مركز التسوية والحكيم.

وأضاف سامح حمدي أنه تم اكتشاف واقعة تزوير في النتائج في ورق التسجيل بإمضاءات حكام، خاصة أنه تبين إمضاء حكام على 3 مباريات في نفس الوقت.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قد خاطب الاتحادات الرياضية من أجل إرسال التصنيف الخاص بالأندية أعضاء الجمعية العمومية من أجل المراجعة والاعتماد، حتى تدعو الاتحادات لعقد الجمعيات العمومية ومن له حق الحضور ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة اعتماد باقي تصنيفات الاتحادات تباعا من أجل مراجعتها واعتمادها.