يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، بملعب أليانز آرينا، في إحدى قمم الجولة الأولى لدور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا.
ويدخل أتلتيكو هذه المباراة، وهو يفتقد 3 لاعبين مؤثرين، وهم خوسيه ماريا خيمينيز، وساؤول نيجويز، ودييجو كوستا.
أما بايرن بطل أوروبا فيتسلح بقوته الضاربة، بقيادة الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في غياب كل من ليروي ساني للإصابة، وسيرجي جنابري بسبب كورونا.
ومن المتوقع أن يدخل بايرن المباراة كالتالي:
حراسة المرمى: نوير.
الدفاع: هرنانديز - ألابا - بواتينج - بافارد.
الوسط: كيميتش - مولر - جوريتسكا.
الهجوم: كومان - ليفاندوفسكي - دوجلاس كوستا.
أما أتلتيكو مدريد فيُتوقع أن يكون تشكيله كالآتي:
حراسة المرمى: أوبلاك.
الدفاع: هيرموسو - فيليبي - سافيتش - تريبير.
الوسط: كاراسكو - كوكي - هيريرا - يورينتي.
الهجوم: سواريز - فيليكس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليفاندوفسكي وسواريز يقودان التشكيل المتوقع لبايرن وأتلتيكو فى دوري الأبطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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