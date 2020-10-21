لمتنا الحوة.. أحمد حسن برفقة حسام غالي وأمير كرارة ومحمد زيدان

وظهر في الصور أحمد حسن برفقة الفنان أمير كراره ، محمد زيدان ، حسام غالي وأمير طعيمة، علق علي الصورة قائلا : " لمتنا الحوة " .
أطلق أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، مبادرة لنبذ التعصب بين الجماهير، من أجل دعم القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك للوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأعلن أحمد حسن، عن إطلاق مبادرة ملعب الصقر، تحت عنوان "كلنا مصر في إفريقيا" من أجل دعم الأهلي والزمالك للوصول إلى النهائي، وأن تكون البطولة مصرية.
وطالب نجم منتخب مصر السابق، جميع الجماهير بالتكاتف ودعم الناديين، في الفترة الحالية، وضرورة الابتعاد عن التعصب الجماهيري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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