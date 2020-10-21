لمتنا الحوة.. أحمد حسن برفقة حسام غالي وأمير كرارة ومحمد زيدان

نشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر، صورة جديدة تجمعه مع عدد من نجوم الفن والرياضة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إستجرام .

وظهر في الصور أحمد حسن برفقة الفنان أمير كراره ، محمد زيدان ، حسام غالي وأمير طعيمة، علق علي الصورة قائلا : " لمتنا الحوة " .