معسكر مغلق مبكر للأهلي.. وموسيماني لم يحسم موقف بادجي

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي معسكرًا مغلقًا ابتداءً من اليوم استعدادًا لمواجهة الوداد المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، في إياب نصف نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا.‏

ويخوض الأهلي مرانه في الخامسة عصر اليوم على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يعلن الجهاز ‏الفني قائمة الفريق للدخول في معسكر يستمر لمدة 48 ساعة قبل المواجهة المرتقبة أمام الوداد.‏

ويجري الأهلي مسحة طبية اليوم على هامش المران، وفقًا للبروتوكول الطبي للاتحاد الإفريقي لكرة ‏القدم.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد في جولة الذهاب بهدفين دون رد مساء يوم السبت ‏الماضي على ملعب محمد الخامس، واستأنف الأهلي مرانه مساء أمس بعد فترة راحة استمرت ‏يومين عقب العودة من المغرب استعدادًا لمباراة العودة.‏

وكشفت مصادر خاصة أن بيتسو موسيماني المدير الفني لم يحدد موقف السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق خاصة أنه قد يحتاج إليه في نهائي دوري أبطال أفريقيا وإن كان غير مقتنع بقدرات اللاعب.