كاف يختار عبد الله السعيد بطلا لمباراة بيراميدز وحوريا الغيني

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رجل مباراة بيراميدز وحوريا الغيني، التي أقيمت أمس الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وكان بيراميدز قد فاز على حوريا الغيني، (2-0)، بتوقيع الثنائي إبراهيم حسن وعبد الله السعيد، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في الكونفدرالية.
وتأهل بيراميدز لأول مرة في تاريخه لنهائي كأس الكونفدرالية، وضرب موعدًا مع نهضة بركان المغربي، يوم الأحد المقبل، على ملعب مولاي عبد الله بالرباط.
وأعلن كاف اختياره عبد الله السعيد نجم بيراميدز، كأفضل لاعب في مباراة حوريا الغيني.
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