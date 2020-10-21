حوار| نجم الوداد السابق: موسيماني أثبت نجاح التجربة الأفريقية.. الرجاء تعرض للظلم أمام الزمالك.. وهذا النادي بطل القارة

يعد هشام جويعة أحد أفضل المهاجمين في تاريخ الأندية المغربية، حيث لعب في عدة أندية أهمها الوداد المغربي والدفاع الحسني الجديدي، وحصل على بطولة الدوري مع الأول وأحرز ما يقرب من 12 هدفا خلال هذه البطولة.

وخسر الوداد المغربي بهدفين للا شيء لصالح النادي الأهلي على ملعب محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحاور دوت الخليج صاحب الـ 39 عامًا عن رأيه في مباراة الوداد والأهلي وأسباب خسارة الفريق ورأيه في لقاء الزمالك والرجاء والفريق الأقرب للتويج بالأميرة السمراء في السطور التالية:

* ما رأيك في مباراة الوداد مع الأهلي في نصف نهائي إفريقيا؟

- نادي الوداد أدى بشكل سيئ للغاية وكان يحتاج للشراسة الهجومية، أما النادي الأهلي فقد أدى بشكل رائع ويمتلك لاعبين جيدين على المستوى الفردي.

* ما أسباب خسارة فريق الوداد أمام الأهلي؟

- الوداد يعاني من كثرة المشاكل الإدارية بسبب سعيد الناصري، حزين من الخسارة فكان لا بد من تعيين مدرب مغربي بجانب الأجنبي جاموندي لنقل الخبرات الإفريقية له، الفريق عانى أمام الأهلي بسبب نقص خمسة لاعبين مهمين، أعتقد أن إدارة المباراة من جانب المدرب جاموندي لم تكن على الشكل الصحيح والمرغوب.

* ما رأيك في موسيماني مدرب النادي الأهلي؟

- موسيماني أثبت للقارة الإفريقية أن المدرب الإفريقي لا بد من الاعتماد عليه فهو مدرب جيد للغاية، لا أحد يستطيع أن ينكر الأداء المميز الذي قدمه مع نادي صن داونز ويقدمه مع الأهلي الآن فهو لديه خبرات إفريقية تستطيع أن تقود الأهلي إلى منصات التتويج.

* ما توقعاتك لمباراة الإياب بين الأهلي والوداد على إستاد القاهرة؟

- المباراة صعبة للغاية على فريق الوداد، فالنادي الأهلي صعد للنهائي بنسبة كبيرة، أتمنى مباراة جيدة من جانب الوداد لحفظ ماء الوجه فمن الصعب خسارة الأهلي على إستاد القاهرة، أتمنى النتيجة في مباراة الإياب 1-1 أو 1-0 لصالحنا.

* ما رأيك في مباراة الرجاء والزمالك؟

- المباراة كانت رائعة من جانب فريق الرجاء واللاعبون استطاعوا تقديم أداء مميز للغاية لكنهم افتقدوا إلى اللمسة الأخيرة أمام مرمى الزمالك، كما أن الفريق ظلم من جانب الحكم، أعتقد أن المباراة كان من الحق أن تنتهي 1-1، فالرجاء كان لديه ضربة جزاء واضحة لكنها لم تحتسب.

* ما رأيك في أداء أشرف بنشرقي وأوناجم مع الزمالك؟

- أشرف بنشرقي من أفضل اللاعبين في الزمالك، حزنت على رحيله من الوداد كان يقدم أداء مميزا معنا، لكن هذا هو الاحتراف، أوناجم لم يظهر مع فريق الزمالك بالمستوى المطلوب لكنه لاعب جيد.

* ما توقعاتك لمباراة الإياب بين الزمالك والرجاء؟

- أعتقد المباراة مازالت قائمة بين الفريقين لكنها صعبة، فالرجاء يستطيع الوصول كثيرًا إلى مرمى الخصم بينما الزمالك يستطيع الوقوف في أماكن الدفاع بشكل جيد.

* من يصعد إلى النهائي؟

- الأهلي والزمالك أكبر فرق القارة الإفريقية وأثبتا للجميع أنهما يستحقان البطولة لكن من وجهة نظري الأهلي سيحصل على البطولة فهو يمتلك لاعبين أفضل من الأبيض ويعلمون واجباتهم بشكل جيد.