مهاجم مانشستر يونايتد يهاجم الحكومة النيجيرية.. اعرف السبب

قال النيجيري أوديون إيجالو، مهاجم مانشستر يونايتد، إنه يشعر بالأسف، بعد تقارير عن إطلاق جنود نيجيريين النيران على متظاهرين، في حي ليكي بالعاصمة التجارية لاجوس، أمس الثلاثاء.
وقال إيجالو، عبر مقطع فيديو، إنه عادةً لا يتحدث عن السياسة، لكن لا يمكنه الصمت أمام الأحداث في بلاده.
وأضاف "عار على الحكومة النيجيرية قتل مواطنيها، وإرسال جنود إلى الشوارع لقتل متظاهرين عزل، لأنهم يحتجون من أجل حقوقهم.. لا مبرر لذلك".
وتابع : "سيذكركم التاريخ كأول حكومة أرسلت جنودا إلى المدينة، للبدء في قتل مواطنيها.. أشعر بالخزي وسئمنا منكم، لا يمكن قبول ذلك على الإطلاق".
وطالب إيجالو الحكومة البريطانية، وقادة العالم والأمم المتحدة، باتخاذ خطوة.
وقال مهاجم مانشستر يونايتد: "سيواصلون القتل إذا لم يتفاعل العالم مع ذلك".
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