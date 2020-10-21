مانشستر سيتي يواجه بورتو اليوم بدوري أبطال أوروبا

يستضيف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره بورتو البرتغالي ، اليوم على ملعب الإمارات ، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة مانشستر سيتي وبورتو البرتغالي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة عبر bein sport HD 2.

ويخشى فريق مانشستر سيتي مفاجات بورتو البرتغالي المتميز بالسرعة الهجومية ، حيث يخشى الفريق الإنجليزي خسارته في الجولات الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الإنجليزي إلى الفوز لتعديل البداية السيئة له في الدوري .

يذكر أن مانشستر سيتي قد ودع دوري الأبطال الموسم الماضي في دور نصف النهائي على حساب لايزبيج.