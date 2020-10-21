جماهير الزمالك تطالب مرتضى منصور بعدم تأجيل مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

طالب عدد من جماهير الكرة المصرية خاصة جماهير نادي الزمالك مرتضى منصور بعدم تأجيل مباراة الزمالك مع الرجاء المغربي في إياب الدور النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #نرفض_التأجيل_يامرتضي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.