مؤمن زكريا يعلن تحسن حالته الصحية من داخل الجيم "فيديو"

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اختار في وقت سابق مؤمن زكريا كسفير لنهائي دوري الأبطال، بمبادرة من هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي لـ "كاف" بجانب اختيار النجم المغربي محمد التيمومي. وجاءت هذه المبادرة من هاني أبو ريدة كدعم للاعب نتيجة الموقف الصعب الذى يعيشه وهو الأمر الذي تم دراسته من قبل كاف. وتصدر احتفال مؤمن زكريا فوز الأهلي على مضيفه الوداد المغربي بنتيجة 2-0،السبت الماضي، على ملعب محمد الخامس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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