اليوم.. انطلاق مباراتي قبل النهائي للدوري الممتاز لكرة الصالات

تنطلق اليوم الأربعاء مباراتي قبل النهائي للدوري الممتاز لكرة الصالات والتي ستقام علي الصالة المغطاة بنادي الشرقية للدخان.

ويلتقي مصر المقاصة مع الإسماعيلي في الساعه الرابعة عصرا بينما يلتقي ميت عقبة مع الإعلاميين في السادسة مساء ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية غدا الخميس.

يذكر أن مصر المقاصة قد تأهل للدور قبل النهائي بعد تربعه علي القمة برصيد 45 نقطة وجاء ميت عقبة في المركز الثاني برصيد 36 نقطة والإعلاميين ثالثا برصيد 33 نقطة وحسم الإسماعيلي المركز الرابع برصيد 32 نقطة بعد منافسة شرسة مع البنك الأهلي الذي جاء في المركز الخامس برصيد 21 نقطة والمنيا صاحب المركز السادس برصيد 29 نقطة.

بينما هبط من الدوري الممتاز للقسم الثاني فريقي ناصر الفكرية الذي احتل المركز الثامن بثماني نقاط ووراق العرب الذي جاء في المركز العاشر والأخير بنقطتين.