شوبير: لن يتم تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

أكد الإعلامى أحمد شوبير، على أن كاف لن يوافق على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المقرر إقامتها في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية أمس رفضها سفر بعثة الرجاء للقاهرة لمواجهة الزمالك بسبب وجود 8 حالات مصابة بفيروس كورونا، ملزمة الفريق بقضاء فترة عزل صحي حتى 27 أكتوبر الجاري.

وقال شوبير فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "ساعة مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: "مسحة الزمالك جاءت سلبية بنسبة 100% ولا توجد أي أزمة، أما الرجاء وصل عدد إصابات كورونا إلى 8 حالات".

وتابع: "تلقى مسئولي الكاف في المغرب مستندات من نادي الرجاء بهذا الأمر، لكن القرار النهائي بأي حال لن يتم تأجيله".

وأضاف: "أتوقع أن الكاف لن يوافق على التأجيل، وهذا ما حدث مع حسنية أغادير ونهضة بركان، القرار سيصدر اليوم، والمواقع المغربية تؤكد التأجيل لكنني أرى أنه المباراة لن تؤجل".