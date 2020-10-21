شوبير: محمد الشناوي غادر تدريبات الأهلي قبل انتهائها لهذا السبب

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حالة ارتياح داخل النادي الأهلي، قبل مواجهة الوداد المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها، يوم الجمعة المقبل.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي، "ساعة مع شوبير" المذاع عبر "أون سبورت": "هناك حالة من الارتياح والاستقرار تسيطر على غرفة ملابس الأهلي، قبل مواجهة الوداد في الإياب". وتابع أن النادي الأهلي يعود لحالة الروح الجماعية التي خلقها بيتسو موسيماني المدرب الجديد للفريق داخل غرفة الملابس.

وتحدث عن الضغط الذي يتعرض له محمد الشناوي حارس الأهلي، مشيرًا إلى أنه ينتظم في التدريبات بشكل كبير، لكنه غادر المران أمس قبل نهايته، بسبب الضغط العصبي والنفسي الذي يتعرض له في الفترة الأخيرة خاصة قبل مباراة الإياب ضد الوداد، مؤكدًا أنه لا يعاني من أي إصابات.

وواصل أن صالح جمعة لاعب الأهلي شارك في المران الجماعي، وظهر فاقدًا جزء كبير من وزنه الزائد.

وأتم: "علي لطفي غاب عن التدريبات بسبب حالة وفاة داخل عائلته، وليس بسبب الإصابة".

ويستعد الأهلي لضيافة الوداد يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة.