بايرن ميونخ يواجه أتليتكو مدريد في قمة نارية اليوم بدوري أبطال أوروبا

وتقام مباراة بايرن ميونخ وأتليتكو مدريد في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة. وتذاع المباراة عبر قناة bein sport HD 3.
ويسعى نادي بايرن ميونخ بقيادة مدربه هانز فليك إلى استكمال الريادة الأوروبية وتحقيق اللقب هذا العام أيضًا ، بينما يسعى فريق أتليتكو مدريد بقيادة الأرجنتيني سيميوني إلى الوصول إلى درجة متقدمة من البطولة رغبة في إبعاد " النحس " الذي طال الفريق في المواسم الأخيرة.
وكان فريق أتليتكو مدريد قد وصل مرتين من قبل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ولكنه لم يفز بها وتوج ريال مدريد بالبطولتين .
ويذكر أن بايرن ميونخ الألماني قد فاز الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا في العاصمة البرتغالية لشبونة على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
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