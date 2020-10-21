أحمد شوبير: حسام عاشور يقترب من الانضمام لهذا النادي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن حسام عاشور قائد الأهلي السابق أصبح قريبا من الانتقال لصفوف الاتحاد السكندري خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "حسام حسن يرغب في ضم حسام عاشور لصفوف زعيم الثغر بعد قرار الأهلي بتوجيه الشكر للاعب، كما دخل اللاعب اهتمامات عدد كبير من الأندية بالدوري".

وكشف عن مفاجأة بملف اختفاء الكؤوس من اتحاد الكرة قائلا: "بالفعل اختفت 29 كأسا من مخازن الاتحاد، وهذه الكؤوس لم تظهر منذ حريق المقر عام 2013، ولا يعلم أحد مصيرها".

وتحدث عن استعدادات الأهلي للقاء الإياب أمام الوداد المغربي قائلا: "محمد الشناوي غادر المران بسبب الضغط العصبي وليس بسبب الإصابة".

وواصل: "صالح جمعة يظهر بشكل رائع في التدريبات تحت قيادة موسيماني، كما فقد نسبة كبيرة من وزنه".