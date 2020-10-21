في إطار الاحتفال بيوم مصر.. الشباب والرياضة تشارك في معرض للمنتجات الحرفية والتراثية بأكاديمية ناصر

تشارك وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب – الإدارة العامة للمشروعات) بمعرض للحرف التراثية واليدوية، في إطار الاحتفال بيوم مصر الذي تنظمه اكاديمية ناصر العسكرية يوم الأحد المقبل الموافق 25 أكتوبر بمقر الأكاديمية.

تشارك الوزارة في فعاليات الاحتفال من خلال معرض منتجات لعدد من الحرف اليدوية والتراثية، بمشاركة نماذج من الشباب العاملين في تلك الحرف ومنها (المنتجات البدوية والنوبية، النحاس، الخوص، الجلود، اباجورات الملح، أعمال الصدف، التماثيل الفرعونية، البراويز، الفخار والخزف الملون والأخشاب).

وتأتى مشاركة الوزارة بالمعرض، في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتكليفات اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بهدف تعزيز دور الوزارة في تشجيع ودعم ورعاية الفنون التراثية والصناعات الحرفية، ومساعدة العاملين بها من الشباب على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية والتسويق لها من خلال تنفيذ معارض مجانية لأعمال الشباب الحرفية واليدوية.