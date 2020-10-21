النهائي فى موعده.. الكاف يقرر تأجيل مبارة الزمالك والرجاء المغربي بنصف نهائي دوري الأبطال |خاص

يترقب جميع عشاق الساحرة المستديرة فى قارة إفريقيا قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بحسم مصير مباراة الزمالك والرجاء المغربى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى.

وأكدت مصادر خاصة لموقع "صدي البلد" ان لجنة المسابقات بالكاف حسمت موقف مباراة الزمالك والرجاء بعدما قررت وزارة الصحة المغربية منع فريق الرجاء من السفر والتوجه إلى القاهرة، فارضًا عليه حجرًا صحيًا لمدة أسبوع، بعد أن وصل عدد اللاعبين المصابين بفيرس كورونا فى صفوف الفريق لـ 8 لاعبين.

واضاف المصدر ان لجنة المسابقات قررت تأجيل المباراة الي 30 اكتوبر علي ان تقام مباراة النهائي فى موعدها المحدد لاحقا يوم 6 نوفمبر حرصا علي سير البطولة فى مسارها الصحيح و عدم تأثير تأجيل مباراة الزمالك والرجاء علي جدول بطولات الكاف .