محمد يوسف يعلن تشكيل جهازه المعاون بالبنك الأهلي

أعلن محمد يوسف، المدير الفني الجديد لفريق البنك الأهلي، الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز، تشكيل جهازه المعاون.

وكتب محمد يوسف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: "الجهاز الفني سيضم عادل مصطفى مدربًا عامًا، وسيف عمر معدًا بدنيًا، ومحمد رمضان مدربًا مساعدًا، وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى".

وأكد يوسف، أنه سيقود أول مران للفريق اليوم الأربعاء، بعد أن حصل الفريق على راحة عقب تأهله للدوري المصري.

وصعد البنك الأهلي لأول مرة في تاريخه لبطولة الدوري المصري، بقيادة المدير الفني عيد مرازيق الذي استقال من منصبه عقب التأهل.

كانت آخر تجربة تدريبية لمحمد يوسف العمل مديرًا فنيًا مؤقتا للأهلي بجانب العمل مساعدا للفرنسي باتريس كارتيرون، ثم الأوروجوياني مارتن لاسارتي.