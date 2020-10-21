خالد الغندور: الكاف يقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي إلى 30 أكتوبر

أكد خالد الغندور الأعلامي بقناة الزمالك ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" قرر تأجيل مباراة بحسم مصير مباراة الزمالك والرجاء المغربى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتي كان مقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى.

وكتب الغندور علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ان الاتحاد الافريقي قرر تأجيل مباراة الزمالك و الرجاء فى اياب نصف نهائي افريقيا الي يوم 30 أكتوبر المقبل بدلا من السبت القادم وان يقام النهائي فى موعده يوم 6 نوفمبر .

وكانت مصادر خاصة لموقع "صدي البلد" أكدت ان لجنة المسابقات بالكاف حسمت موقف مباراة الزمالك والرجاء بعدما قررت وزارة الصحة المغربية منع فريق الرجاء من السفر والتوجه إلى القاهرة، فارضًا عليه حجرًا صحيًا لمدة أسبوع، بعد أن وصل عدد اللاعبين المصابين بفيرس كورونا فى صفوف الفريق لـ 8 لاعبين.

واضاف المصدر ان لجنة المسابقات قررت تأجيل المباراة الي 30 اكتوبر علي ان تقام مباراة النهائي فى موعدها المحدد لاحقا يوم 6 نوفمبر حرصا علي سير البطولة فى مسارها الصحيح و عدم تأثير تأجيل مباراة الزمالك والرجاء علي جدول بطولات الكاف .