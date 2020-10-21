بابا فاسيليو: الأهلي الأقرب لحصد دوري ابطال افريقيا

علق اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق وادي دجلة، على أداء الثنائي بيتسو موسيماني مع الأهلي، وجيمي باتشيكو مع الزمالك.

وقال بابا فاسيليو في تصريحات عبر أون سبورت، صباح اليوم: "الحكم على موسيماني سيكون في الموسم الجديد، وبعد أن يخوض فترة الإعداد مع النادي الأهلي، حيث من الصعب في وقت قصير أن يقوم بتعديلات كثيرة على صفوف الفريق".

وأضاف: "أعرف موسيماني جيدًا وهو لديه سيرة ذاتية قوية في القارة الأفريقية، وهناك بعض الاختلاف في طريقة لعب الأهلي من خلال التنظيم وبناء الهجمة من الخلف، ولكن هذه الطريقة تحتاج لوقت".

وتحدث فاسيليو عن باتشكيو، قائلا: "لا أستطيع الحكم عليه أيضا بالوقت الحالي، حتى يظهر مع الزمالك في عدد كبير من المباريات وتتضح طريقة لعبه".

وعن موقف القطبين قبل لقاء الإياب الأفريقي، قال "الأهلي والزمالك على أعتاب الوصول للمباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا، وإذا حدث ذلك سيكون لقاءً مثيرًا وسيكون حدثا رائعا للشعب المصري، وأتمنى أن يكون النهائي بين القطبين، ولدي إحساس بأن النادي الأهلي هو الأقرب للتتويج باللقب".

وتابع: "مصطفى محمد لاعب كبير وأرى أنه يستحق اللعب في أوروبا في ظل إمكانياته الفنية المميزة، وأرى أن فايلر هو أفضل مدرب بالموسم الحالي، كما أرى أن محمد صلاح يستطيع اللعب في برشلونة".

وزاد "أحمد رمضان بيكهام لاعب رائع ويستطيع اللعب بشكل أساسي في النادي الأهلي، ولكن الاتفاق مع إدارة وادي دجلة لم يحسم بشكل رسمي حتى هذه اللحظة".