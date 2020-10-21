أسوان يقرر توجيه الشكر إلى أحمد كشرى

قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان، توجيه الشكر للمدير الفنى للفريق أحمد كشرى وتكليف أحمد مصطفى بيبو بإدارة شئون الفريق لحين تعيين المدير الفنى الجديد .

جاء القرار عقب اجتماع مشترك بين رئيس النادي ولجنة الكرة استمر عدة ساعات، حيث قرر نادي أسوان توجيه الشكر للكابتن أحمد عبد المنعم كشرى المدير الفنى السابق لفريق الكرة عن المرحلة التى قضاها مع فريق الكرة الأول.

وأكد نادى أسوان الرياضى أن كل الشواهد التاريخية تثبت وتؤكد أن نادى أسوان على مدار تاريخه كان الاختيار الأول لكثير من المديريين الفنيين الذين عملوا بالنادى.

وقرر مجلس الإدارة ولجنة الكرة تكليف كابتن أحمد مصطفى بيبو والكابتن أحمد مارادونا والكابتن أحمد كمال والجهاز الإدارى والطبى الحالى بإدارة شئون الفريق لحين تعيين المدير الفنى الجديد.

وواصل مجلس الإدارة ولجنة الكرة اجتماعاتها لبحث السير الذاتية للمديريين الفنيين المرشحين لقيادة فريق الكرة بنادى أسوان فى الموسم الجديد 2020/2021 .