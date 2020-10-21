بدء استعدادات أطول غطسة في العالم للربان ولاء حافظ

بدأت الاستعدادات الخاصة منذ قليل بعمل أطول غطسة في العالم للربان ولاء حافظ. ويتم في الوقت الحالي تجربة عملية للغطسة بتقسيم الفريق الذى يقوم بإنزال الربان ولاء حافظ للماء. وتقام التجربة العملية داخل حمام سباحة لتجربة نوعين من الماسك وكيفية التنفس من خلالهما وطرق تغيير الماسك تحت الماء والحفاظ على حياة الربان حافظ وأيضا تجربة كيفية الاكل والشرب تحت الماء والتنفس. ويهدف الربان المقعد ولاء حافظ في البقاء تحت الماء لمدة تصل ل 5 أيام في شرم الشيخ، ليثبت للعالم استطاعته في منافسة الأصحاء رغم إعاقته.

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