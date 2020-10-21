وزير الرياضة يشكر هالة زايد على وضع الخطة الطبية لـ مونديال اليد

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجميع العاملين بقطاعات وزارة الصحة، للجهود المبذولة في وضع الخطة الطبية الخاصة بتأمين بعثات المنتخبات المشاركة بالبطولة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن التعاون والمساهمة اللامحدودة مع وزارة الصحة والمتمثلة في وضع خطة التأمينية الخاصة بالمنتخبات المشاركة بمونديال اليد مصر 2021 للخروج فعاليات البطولة بالشكل الذي يليق بمكانة مصر، يعكس مدي الترابط والتكامل بين مؤسسات ووزارات الدولة الأمر الذي يسهم في رفع أسم جمهورية مصر العربية عاليًا أمام العالم أجمع .

في السياق ذاته ، وجهت وزيرة الصحة الشكر لوزير الشباب والرياضة على تعاونه المستمر مع الوزارة ومتابعته الحثيثة ، واطمئنانه بنفسه على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، مشيرةً أن وزارة الصحة قامت بتوفير الأطقم الطبية من أطباء وممرضين، بالإضافة إلى توفير مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمتابعة الحالات المرضية والنزلاء المتواجدين خلال فعاليات البطولة المقامة علي أرض مصر .