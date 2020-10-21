اشترط تأجيل لقاء الأهلي والوداد.. ميدو: تحية للزمالك فالناحية الإنسانية أهم من أي بطولة

أشاد أحمد حسام ميدو بدور نادي الزمالك في عدم الاعتراض على تأجيل لقائه مع نادي الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دور أبطال أفريقيا والذي كان مقررا إقامته السبت المقبل.

وغرد ميدو من خلال حسابه الشخصي قائلا: "تحية للزمالك على عدم ممانعته على تأجيل اللقاء.. الناحية الإنسانية أهم من أي بطولة وهي دي أخلاقنا ولازم نفخر بيها.. ولو كانت الإصابات عندنا إحنا كنا هنتمنى إن المنافس يكون عنده نفس أخلاقنا..نعمل اللي احنا شايفينه صح وعدل وفي النهاية النتيجه بتاعة ربنا..وانا متأكد لو عملنا كده هنكسب".

وتابع: "لازم الاتحاد الأفريقي يأجل ماتش الأهلي والوداد علشان يبقى في فرص متكافئة في النهائي فيما يخص إعطاء عدد أيام متساوية للاستشفاء لطرفي النهائي.. لو القرار كده يبقى ١٠٠ ١٠٠ لو الاتحاد الافريقي اصر على لعب مباراة الأهلي والوداد في ميعاده يبقى الزمالك لازم يقول لأ ".

وأضاف: " لازم الزمالك يوافق على التأجيل لأن دي اخلاقنا وعلاقتنا باخواتنا المغاربه اهم من اي شيء ولكن يجب ان يشترط تأجيل مباراة الاهلي والوداد لتطبيق العدالة على جميع الفرق..