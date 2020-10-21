حلق زيرو.. نيولوك لـ كريستيانو رونالدو.. فيديو

ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بشكل جديد في الحجر الصحي الذي يخضع له، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ونشر رونالدو على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتويتر، وإنستجرام، اليوم الأربعاء، صورًا وفيديو لقصة شعره الجديدة "زيرو".

وعلّق رونالدو على الفيديو الذي نشره وهو يقوم بأحد التدريبات وسط معنويات مرتفعة قائلًا: "النجاح في الحياة لا يقاس بما تحققه بل بالعقبات التي تتغلب عليها".

ويترقب يوفنتوس نتيجة مسحة رونالدو اليوم، بأمل لحاقه بمباراة برشلونة، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعد أن غاب عن مواجهة دينامو كييف الأوكراني، أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى والتي فاز بها فريقه بنتيجة 2-0.

وجاءت نتيجة رونالدو إيجابية يوم 13 أكتوبر، بينما تقام مباراة برشلونة يوم 28 من الشهر ذاته، أي بعد 15 يومًا من إصابته بالفيروس.