بعد أنباء عن تأجيل لقاء الزمالك والرجاء.. تعرف على موقف مباراة الأهلي والوداد

كشف الصحفي أحمد عبد الباسط، المتخصص في الشأن الرياضي ، موقف مباراة العودة بين الأهلي والوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب أنباء تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء لتقام يوم 30 أكتوبر بدلا من السبت المقبل 24، بسبب فيروس كورونا الذي ضرب صفوف الأخير.

وكانت أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس، رفضها سفر بعثة الرجاء للقاهرة لمواجهة الزمالك بسبب وجود 8 حالات مصابة بفيروس كورونا، ملزمة الفريق بقضاء فترة عزل صحي حتى 27 أكتوبر الجاري. ووافق مرتضى منصور على تأجيل المباراة، مشددا على أن مصر والمغرب شعب واحد، والزمالك يتمنى سلامة كافة لاعبي الرجاء وتعافيهم من كورونا.

وقال عبد الباسط عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الأهلي والوداد المغربي أجروا اتصالات بالكاف، وتأكد إقامة المباراة في موعدها، خاصة أن الفريق المغربي لن يقيم طوال الفترة الجارية في القاهرة، كما أنه لا يوجد ما يمنع إقامة المباراة".

وتابع: "الرجاء حصن نفسه بخطابات من وزارة الصحة المغربية، لأنه قرار حكومي (قهري) بمنع الفريق من السفر خارج المغرب".

وأكمل: "الأهلي سيواجه طلائع الجيش يوم 29 في الجولة الأخيرة من الدوري، مباراتي الزمالك والإسماعيلي، وبيراميدز والمقاولون يوم 30 ولابد من إقامة المواجهتين في نفس التوقيت بسبب الصراع على المركز الثاني بين الزمالك وبيراميدز".

وأضاف: "الزمالك سيرفض خوض مباراة الإسماعيلي يوم 25 قبل لقاء الرجاء، ومن المفترض أن يخوض بيراميدز المباراة في نفس التوقيت، ولكنه في نفس الوقت سيخوض نهائي الكونفدرالية، هناك حالة ارتباك كبيرة حاليا بسبب مواعيد المباريات عقب أزمة الرجاء المغربي".