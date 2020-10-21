4 أرقام حققها الأهلي أمام الوداد.. الكاف يوضحها

أوضح الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " ، أبرز الأرقام التي حققها النادي الأهلي أمام الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز النادي الأهلي على نظيره الوداد بثنائية نظيفة على ملعب محمد الخامس ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فيديو عبر فيسبوك يوضح تلك الأرقام التي حققها النادي الأهلي.

ويستعرض دوت الخليج أبرز الحقائق التي نشرها الكاف:

-خسر الوداد المغربي على أرضه لأول مرة في أربع سنوات في دوري أبطال أفريقيا، خاض خلالها 22 مباراة، وذلك بخسارته 2-0 أمام الأهلي في ذهاب نصف النهائي.

- منذ بداية دوري أبطال أفريقيا موسم 2017 (باستثناء الأدوار التمهيدية)، ساهم التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي في تسجيل أهداف أكثر من أي لاعب آخر في البطولة (17 – سجل 8 وصنع 9).

- منذ خسارته في أول مباراة بالمجموعات هذا الموسم أمام النجم الساحلي، لم يخسر الأهلي في المباريات الـ 8 التالية، حيث حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 3 مباريات.

- قام لاعب الأهلي حمدي فتحي بـ7 محاولات لانتزاع الكرة من المنافس أمام الوداد الرياضي، ليصبح أكثر من أي لاعب من الأهلي في دوري الأبطال منذ هشام محمد الذي قام بنفس الرقم أمام وفاق سطيف في أكتوبر 2018.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريقين يوم الجمعة القادم على إستاد القاهرة ، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.