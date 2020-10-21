الأهلي والزمالك يحققان رقمين غير مسبوقين في دوري أبطال إفريقيا

نجح قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في تحقيق رقمين غير مسبوقين، أمام الوداد والرجاء المغربيان، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد بنتيجة 2-0 في لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي بالدار البيضاء، كما فاز الزمالك على الرجاء بنتيجة 1-0، ليضع قطبي الكرة المصرية قدمان في المباراة النهائية.
وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي عبر "تويتر": "هذه أول مرة في التاريخ يفوز فريقان بمباراتيهما خارج الديار في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بدون أن يستقبلا أية أهداف".
وتشير الأنباء إلى تأجيل مباراة الزمالك والرجاء والتي كان من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل 24 أكتوبر، في إياب نصف نهائي البطولة، ليوم 30 من الشهر ذاته، بعدما ضرب فيروس كورونا صفوف الفريق المغربي.
وكانت أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس، رفضها سفر بعثة الرجاء للقاهرة لمواجهة الزمالك بسبب وجود 8 حالات مصابة بفيروس كورونا، ملزمة الفريق بقضاء فترة عزل صحي حتى 27 أكتوبر الجاري.
ووافق مرتضى منصور على تأجيل المباراة، مشددا على أن مصر والمغرب شعب واحد، والزمالك يتمنى سلامة كافة لاعبي الرجاء وتعافيهم من كورونا.
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