قنا الرياضي يجدد الثقة في محمود إبراهيم بعد التأهل للممتاز "ب"

قرر نادي قنا الرياضي بقيادة الأستاذ أشرف سعد رئيس نادي قنا الرياضي ، تجديد الثقة في الكابتن محمود إبراهيم ، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم الجديد، بعد التأهل للقسم الثاني.

وقد تأهل رسميًا الفريق الأول لكرة القدم بنادي قنا الرياضي، إلي القسم الثانى مباشرة عقب الفوز على فريق أهلي المنشأة بهدف للاشيء، وتصدره مجموعته بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه وقبل نهاية الدورى بجولتين.

وصرح مؤمن أبوحديد، المشرف علي الفريق بأن الفريق قدّما موسمًا متميزًا واستطاع تصدر المجموعة الثانية بسوهاج بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه وقبل نهاية الدورى بجولتين.

واختتم "أبوحديد" حديثه بأن مجلس الإدارة والجهاز الفنى واللاعبين يُطالبون جماهير قنا الوفية بمواصلة الدعم للفريق خلال منافسات القسم الثانى من جديد .

يذكر أن فريق قنا الرياضي قد حقق الفوز علي فريق أهلي المنشأة وتصدر المجموعة الثانية بسوهاج برصيد 50 نقطة وبفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه وقبل نهاية الدورى بجولتين.