حسني عبد ربه يرزق بمولدته الرابعة "فريدة"

رزق حسني عبد ربه، نجم منتخب مصر والاسماعيلي السابق، بموالدته الرابعة "فريدة" وذلك صباح اليوم الأربعاء. ونشر "القيصر" عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلا: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات قد من الله علينا بفضله ورحمته وكرمه ورزقنا بمولودة ((فريدة حسني عبدربه)) اللهم اجعلها قرة عين لنا". يذكر أن الاسماعيلي يستأنف تدريباته غدًا إستعدادًا لإنطلاق البطولة العربية، ومباراة الزمالك في الدوري.

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