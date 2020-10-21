إصدار التقرير المرحلي الأول حول استدامة بطولة كأس العالم 2022

في الرياضة 21 أكتوبر,2020

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) واللجنة العليا للمشاريع والإرث عن إصدار التقرير المرحلي الأول الذي يتناول إنجازات الجانبين وشراكة كأس العالم فيفا قطر 2022 ذ.م.م. في تحقيق الالتزامات الخمسة الخاصة بالاستدامة ومن بينها حقوق الإنسان، والتنوع، وحماية البيئة.

وقال فيدريكو إديشي، مدير الاستدامة والبيئة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا): “يُسعدنا أن نقدم لشركائنا والجمهور من خلال هذا التقرير لمحة عامة عن التقدم والإنجاز الذي أحرزناه خلال العام الماضي في مجال استراتيجية الاستدامة الخاصة بالنسخة القادمة من حدثنا الرياضي الرئيسي. ويعكس التقرير التزامنا المشترك بالمساءلة وعزمنا الإسهام في تطوير أفضل الممارسات في مجال إدارة الاستدامة في الفعاليات الرياضية.”

من جانبها، قالت المهندسة بدور المير، مديرة الاستدامة والبيئة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: “من الرائع أن نتمكن من إطلاع المجتمع على التقدم الذي أحرزته دولة قطر والفيفا في العديد من المشاريع الهامة في مجال الاستدامة والمرتبطة باستضافة المونديال. لقد كانت الاستدامة وستبقى في صميم مشاريع البنية التحتية والخطط التشغيلية الخاصة بالبطولة. ونتطلع استناداً إلى مثل هذه المبادرات إلى استضافة نسخة من المونديال محايدة الكربون بالكامل، الأمر الذي سيمكننا من وضع معايير جديدة لتنظيم فعاليات وأحداث ضخمة ومستدامة، وبالتالي دعم إحدى ركائز الإرث التي تتطلع بطولة كأس العالم قطر 2022 لتركه لأجيال قادمة.”

بدوره أكد السيد محمود قطب، المدير التنفيذي لإدارة رعاية العمال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، على مواصلة الالتزام تجاه ضمان معاملة كافة المشاركين في بناء استادات ومرافق المونديال بأقصى درجات الكرامة والاحترام، وقال: “لطالما كانت صحة عمالنا وسلامتهم في مقدمة جهودنا وطليعة أهدافنا. إننا نؤمن بالدور الهام الذي يلعبه هؤلاء العمال في استعدادات قطر للترحيب بالعالم في عام 2022. وعليه، تصب رعاية عمالنا في جوهر الإرث الذي تتطلع البطولة إلى تركه بعد إسدال الستار على منافساتها. ونفخر بأن التغييرات الملموسة التي شهدتها معايير رعاية العمال في مشاريعنا باتت مرجعاً يحتذى به في قطر والمنطقة بأسرها.”

وتتلخص أبرز الإنجازات التي تطرق إليها التقرير المرحلي في مجال الاستدامة في النقاط التالية: تشغيل استاد الجنوب بكامل طاقته، ونجاحه في تحقيق شهادة استدامة في التصميم والبناء، بالإضافة إلى تجاوزه متطلبات الحصول على شهادة إدارة المنشآت المستدامة. حصول مقر بطولة كأس العالم قطر 2022في الدوحة على شهادة البناء المُستدام في العمليات، ليصبح بذلك أول برج إداري في قطر يحقق هذا الإنجاز. تشغيل شبكة مترو الدوحة بكامل طاقتها، مما أسهم في تقليل الازدحام المروري، وخفض انبعاثات عوادم المركبات وتقليل التلوث الضوضائي. مواصلة تطبيق برنامج اللجنة العليا الخاص بمراقبة امتثال شركات المقاولات بمعايير رعاية العمال في كافة مواقع البناء، علاوة على تمديد مبادرة اللجنة العليا الخاصة بسداد رسوم توظيف العمال والتي استفاد منها 16500 عامل في مشاريع بطولة كأس العالم قطر 2022، و 18 ألف عامل في مواقع عمل أخرى. إطلاق أول برنامج طوعي لتعويض الانبعاثات الكربونية في المنطقة. تقديم وزارة الداخلية في قطر بالتعاون مع فريق الأمن في اللجنة العليا دورات تدريبية في مجال الأمن وحقوق الإنسان. وقد حضر الدورات أكثر من 2000 ضابط شرطة. مشاركة أكثر من 900 فرد في دورة تدريبية عبر الإنترنت ناقشت موضوع الاستدامة والفعاليات الرياضية الرئيسية. إجراء تقييم ميداني حول تجربة الأفراد من ذوي الإعاقة خلال بطولة كأس العالم للأندية ، وإجراء التحسينات اللازمة بناء على توصيات المشاركين في التقييم . تفعيل نظام الفيفا لمراقبة التمييز في كافة المباريات المؤهلة لبطولة كأس العالم وعددها 168 عام 2019.