فرسان المركز الأولمبي وخيالة الحرس السلطاني يتوجون بالمراكز الاولى

بتنظيم من أسطبلات الصافنات

انطلقت المسابقة التدريبية الاولى لقفز الحواجز لاسطبلات الصافنات لمالكها خالد بن سعيد الوهيبي لهذا الموسم 2020/2021م التي اشرف عليها الاتحاد العُماني للفروسية وذلك على ميدان الفروسية الأولمبي بمزرعة الرحبة بولاية بركاء وشارك في هذه المسابقة التحضيرية 60 خيلا موزعة على خمس فئات وهي فئة المبتدئين ارتفاع 90سم 41 خيل وفئة دال واحد على ارتفاع 100 سم 9 خيول والفئة دال على ارتفاع 110 سم 9 خيول والفئة جيم على ارتفاع 120سم عدد 5 خيول والفئة باء على ارتفاع 130سم بمشاركة خيلين، حيث شارك في هذه المسابقة فرسان وخيول وحدات الخيالة الحكومية والاسطبلات الخاصة وقد بدأت المسابقة في تمام الساعة 3 مساء وانتهت في الساعة 6:45 مساء بدون حضور جماهيري مع تطبيق الإجراءات الاحترازية حسب ما وضعت من قبل الاتحاد وبالتنسيق مع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا .

فئة المبتدئين

شارك في فئة المبتدئين على ارتفاع 90سم 34 خيلا حيث تمكن من اجتياز هذه الفئة كل من الفارس مازن بن فاضل الغافري على الشموخ من خيالة الحرس السلطاني والفارس سلطان بن صالح الرحبي على العباب من خيالة الحرس السلطاني والفارس علي بن محمد السليمي على مجان من خيالة الحرس السلطاني العماني والفارس احمد بن علي الخروصي على بيبي بلو من مركز الفروسية الاولمبي والفارس مدين بن سعيد اليوسفي على امبيرة من مدرسة السيب للفروسية والفارس خلفان بن حمد الهطالي على جبارة من الخيالة السلطانية والفارس نزار بن سالم الحمداني على حمران من الخيالة السلطانية والفارس مدين بن سعيد اليوسفي على شكيرا من مدرسة السيب للفروسية.

فئة دال واحد

شارك في فئة دال واحد على ارتفاع 100 سم 8 خيول حيث حصل على المركز الاول الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على سانجو من الخيالة السلطانية والمركز الثاني الفارس عوض بن عبيد الغفيلي على روبن من الخيالة السلطانية والمركز الثالث الفارس احمد محمد الشحات على دنيم من مركز الجياد للفروسية (موجو) .

الفئة دال

شارك في الفئة دال على ارتفاع 110 سم 11 خيلا حيث حقق المركز الاول الفارسة كاسي على جوشي من المركز الاولمبي للفروسية والمركز الثاني الفارس محمد بن سالم الحضرمي على سكينة من الخيالة السلطانية والمركز الثالث الفارس احمد محمد الشحات على دنيم من مركز الجياد للفروسية (موجو) والمركز الرابع الفارس خالد بن درويش الصبحي على برفك زد من اسطبلات الصافنات.

الفئة جيم

كما شارك بالفئة جيم على ارتفاع 120سم عدد 5 خيول، حيث حصل على المركز الاول الفارس سلطان بن محمد الحراصي على بشرى من خيالة الحرس السلطاني العماني والمركز الثاني الفارس محمد بن رشاد الهنائي على اوتانيا من مركز الصافنات للفروسية.

الفئة باء

وشارك في الفئة باء فارسان على ارتفاع 130 سم وتوج بالمركز الاول الفارس حمود بن سلطان الطوقي على تالبوت من مركز الفروسية الاولمبي والمركز الثاني الفارس الاولمبي سلطان بن حمود الطوقي على تشارمنج جيل من المركز الاولمبي للفروسية.