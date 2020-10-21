تنافس كبير في انطلاق أولى محطات سباقات الهجن الأهلية بولاية المضيبي

وسط إجراءات احترازية والتزام من ملاك ومضمري الهجن

شهد مضمار الأبيض بولاية المضيبي صباح أمس الأربعاء انطلاق المحطة الأولى من المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية للموسم الثامن عشر 2021/2020م، والذي تنظمه الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني، بمشاركة واسعة لملاك ومضمري الهجن الأهلية من مختلف محافظات السلطنة.

واشتمل السباق في يومه الأول على إقامة 30 شوطا على فترتين صباحية ومسائية. خصصت في الفترة الصباحية 19 شوطا لفئة الحجائج منها 13 شوطا للبكار و6 أشواط للجعدان لمسافة 3 كيلو مترات، كما سيقام أيضا شوطان لركض العرضة الطويل لفئتي الثنايا والحول لمسافة كيلو ونصف. وجاءت نتائج تلك الأشواط كما يلي:

الشوط الأول

جاءت نتائج الشوط الأول للحجائج البكار مسافة 3كم في المركز الأول الشاهينة لسعيد بن راشد الحرسوسي، وفي المركز الثاني الشاهينة لعبدالله بن عامر الجحافي، وفي المركز الثالث وضوح لعدنان بن سليمان الرشيدي.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني للحجائج البكار مسافة 3كم في المركز الأول الشاهين لمحمد بن العبد الحرسوسي، وفي المركز الثاني الشاهينة لأحمد بن ناصر الغفيلي، وفي المركز الثالث دمعة لمبارك بن سالم الجحافي.

الشوط الثالث

وفي الشوط الثالث للحجائج البكار من مسافة 3كم في المركز الأول شاهين لحمود بن حميد الجديلي، وفي المركز الثاني شاهين لمحمد بن سالم الراشدي، وفي المركز الثالث شاهين لسلطان بن حمود الجحافي.

الشوط الرابع

وفي الشوط الرابع للحجائج البكار من مسافة 3كم في المركز الأول الشاهينة لسعيد بن عامر المغيري، وفي المركز الثاني الشاهينة لحمود بن عبدالله المحاربي، وفي المركز الثالث شواهين لسعيد بن علي الغفيلي.

الشوط الخامس

وفي الشوط الخامس للحجائج البكار من مسافة 3كم في المركز الأول جلموده لعلي بن سعيد الوهيبي، وفي المركز الثاني شامة لراشد بن عبيد الوهيبي، وفي المركز الثالث الشاهينة لسالم بن عبدالله المحاربي.

المركز السادس

وفي الشوط السادس للحجائج البكار من مسافة 3كم في المركز الأول غازي لمحمد بن هلال الجحافي، وفي المركز الثاني جلمود لأحمد بن حمود الوهيبي، وفي المركز الثالث شاهين لسعود بن حمد الجديلي.

المركز السابع

وفي الشوط السابع للحجائج البكار من مسافة 3كم في المركز الأول ظبي لعبدالله بن ناصر النضيري، وفي المركز الثاني الشاهينية لسليمان بن محمد القنوبي، وفي المركز الثالث الشبابية لناصر بن سليمان الوهيبي.

المركز الثامن

وفي الشوط الثامن للحجائج البكار من مسافة 3كم في المركز الأول الوثبة لعبدالله بن علي الشالولي، وفي المركز الثاني هماليل لسلطان بن راشد الخميسي، وفي المركز الثالث مبشرة لإبراهيم بن سعيد الحجري.

المركز التاسع

وفي الشوط التاسع للحجائج البكار من مسافة 3كم في المركز الأول مرحب لسعيد بن عبدالله العويسي، وفي المركز الثاني شاهين لشهاب بن حمد الجحافي، وفي المركز الثالث الشميمي لأحمد بن حمود الوهيبي.

المركز العاشر

وفي الشوط العاشر للحجائج البكار من مسافة 3كم في المركز الأول شواهين لعبيد بن حمود بن سليم، وفي المركز الثاني الشاهينية لأحمد بن ناصر الغفيلي، وفي المركز الثالث شواهين لحمود بن علي الوهيبي.

المركز الحادي عشر

وفي الشوط الحادي عشر للحجائج البكار من مسافة 3كم في المركز الأول شواهين لسعيد بن علي الغفيلي، وفي المركز الثالث مسيرة لحمود بن علي الوهيبي.

المركز الثاني عشر

وفي الشوط الثاني عشر للحجائج البكار من مسافة 3كم في المركز الأول الناوي لغدير بن النخيرة العامري، وفي المركز الثاني مشرف لمحمد بن عبدالله الغفيلي، وفي المركز الثالث شاهين لعوض بن عبيد الوهيبي.

المركز الثالث عشر

وفي الشوط الثالث عشر للحجائج البكار من مسافة 3كم في المركز الأول الشاهينية لحمد بن سلطان الغفيلي، وفي المركز الثاني الشاهينية للمر بن سالم الغفيلي، وفي المركز الثالث الحاكمة لسيف بن محمد العمري.

المركز الرابع عشر

وفي الشوط الرابع عشر للحجائج جعدان من مسافة 3كم في المركز الأول سمحة لسعيد بن راشد المعمري، وفي المركز الثاني هملولة لأحمد بن عامر الوهيبي، وفي المركز الثالث شواهين لناصر بن محمد الحارثي.

المركز الخامس عشر

وفي الشوط الخامس عشر للحجائج جعدان من مسافة 3كم في المركز الأول شاهين لأحمد بن عامر الوهيبي، وفي المركز الثاني ناصي لحمود بن حميد الحجري، وفي المركز الثالث حشيم لمحمد بن حمد الوهيبي.

الشوط السادس عشر

وفي الشوط السادس عشر للحجائج جعدان من مسافة 3كم في المركز الأول رعود لسهيل بن علي الوهيبي، وفي المركز الثاني الشاهينية لسليم بن محمد الحكماني، وفي المركز الثالث معشوقه لخليفة بن سيف الخميسي.

المركز السابع عشر

وفي الشوط السابع عشر للحجائج جعدان من مسافة 3كم في المركز الأول محبة لناصر بن سليم الزرعي، وفي المركز الثاني الشاهينية لأحمد بن ناصر الغفيلي، وفي المركز الثالث الشاهينية لنايف بن الصغير الوهيبي.

المركز الثامن عشر

وفي الشوط الثامن عشر للحجائج جعدان من مسافة 3كم في المركز الأول الشاهينية لبدر بن رامس الجحافي، وفي المركز الثاني زاخر لعمر بن راشد العمري، وفي المركز الثالث الطيارة لحمود بن علي الوهيبي.

المركز التاسع عشر

وفي الشوط التاسع عشر للحجائج جعدان من مسافة 3كم في المركز الأول مشعل لأحمد بن عامر الوهيبي، وفي المركز الثاني كفو لعبيد بن العبد الغفيلي، وفي المركز الثالث شاهين لسعيد بن عامر المغيري.

الشوط العشرون

وفي الشوط العشرين لركض العرضة الطويل لفئة الثنايا لمسافة كيلو ونصف في المركز الأول مزون لوليد بن هاشل الجهوري، وفي المركز الثاني ظبية لعامر بن سالم الزرعي، وفي المركز الثالث بروق لوليد بن هاشل الجهوري.

المركز الحادي والعشرون

وفي الشوط العشرين لركض العرضة الطويل لفئة الحول لمسافة كيلو ونصف في المركز الأول افتتاح لعامر بن سالم الزرعي، وفي المركز الثاني أفعال لمحمد بن سعيد الجرادي، وفي المركز الثالث الشاهينية لمحمد بن سعيد الجرادي.

وشهدت الفترة المسائية إقامة 11 شوطا لفئة اللقايا خصص منها 8 أشواط للبكار و3 أشواط للجعدان لمسافة 4 كم.