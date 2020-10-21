عُمان للإبحار تواصل الاستعدادات لاستضافة بطولة العالم الأولمبية لفئة قوارب 49 الشراعية2021م

بمشاركة متوقعة لأكثر من 400 بحّار

تستعد السلطنة ممثلة في عُمان للإبحار لاستقطاب أكثر من 400 من البحّارة المحترفين من مختلف دول العالم لخوض غمار منافسات بطولة العالم الأولمبية لفئة قوارب 49 وفئة 49 اف أكس وفئة ناكرا2021م، والتي ستكون المرة الأولى على مستوى آسيا لاستضافة بطولة من هذه الفئة بهذا الحجم، حيث سيتم تنظيمها في الفترة من 16 – 21 نوفمبر من العام المقبل بالمدينة الرياضية بالمصنعة. ويسعى البحّارة المتوقع مشاركتهم للمنافسة في مياه السلطنة لتقديم مستويات أداء عالية وحصد النقاط التي تؤهلهم للتأهل لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية المخطط إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس عام 2024م.

وستكون هذه البطولة الأولى من نوعها بعد دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو2021م حيث ستتجه أنظار الوفود الرياضية المشاركة في الألعاب الأولمبية لتحط رحالها في السلطنة للمنافسة والاستفادة من المقومات والإمكانات والتجهيزات التي يتمتّع بها مرسى المدينة الرياضية بولاية المصنعة.ستساهم البطولة في تعزيز مكانة السلطنة عالمياً والترويج لها على مستوى خارطة الإبحار الشراعي دولياحيث ستشهد مشاركة الجيل القادم في هذه الفئة كما يتطلع الجميع لخوض غمار هذه البطولة والوصول لمنصات التتويج لاسيما وأن المنافسات ستقام على أرض السلطنة والذي يعتبر حافزاً لهم لتقديم مستويات أداء عالية.

في هذا الصدد أعرب الدكتور خميس بن سالم الجابري – الرئيس التنفيذي لعُمان للإبحار عن سعادته بفوز المؤسسة بملف استضافة هذه البطولة الدولية قائلاً: “ستسهم البطولة بإذن الله من خلال الأهداف التي وضعت من أجلها في تعريف المشاركين بما تتمتع به السلطنة من إرث حضاري وبحري وإبراز المقومات السياحية والاقتصادية بما يتيح الفرص الاستثمارية للمؤسسات الوطنية من ذلك الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيعود في مجمله بالنفع على الاقتصاد الوطني ويساهم بشكل إيجابي في تحقيق رؤية عُمان 2040م. نتطلع جميعا للترحيب بكل البحارة القادمين من مختلف أقطار العالم لخوض منافسات البطولة على الشواطئ العُمانية الخلابة”.

خبرات بمستوى عالمي

من جانبه قال ماركوس سبيلن رئيس قوارب 49 وفئة 49 اف أكس وفئة ناكرا: “سعداء جداً باختيار السلطنة لتكون محطةً لبطولة العالم لفئة قوارب 49 وفئة 49 اف أكس وفئة ناكرا الأولمبية، والتي سيستكمل خلالها بحّارتنا طوافهم العالمي للوصول لأولمبياد باريس 2024م”.

اختبار حقيقي للفرق العُمانية

وقال مصعب الهادي البحّار الساعي للوصول للأولمبياد: “كأول حدث إبحار عالمي بعد دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو والمقرر إقامته في العام 2021، ستكون هذه البطولة اختباراً حقيقاً للفرق العُمانية من أجل معرفة المستوى الذي وصلت إليه من خلال مشاركاتها الدولية السابقة. مضيفاً بأن الظروف ستكون مثالية للبحّارة والمدربين ونأمل أن يستمتع زملاؤنا البحّارة من دول العالم بزيارة عُمان بقدر ما نستمتع باستضافتهم”.