طوكيو 2020: تأهب لهجمات إلكترونية بعد اتهامات لروسيا باستهداف الأولمبياد

أ.ف.ب: أعلن منظمو أولمبياد طوكيو أنهم في حالة تأهب متواصلة حيال هجمات سيبرانية ، لكنهم لم يعانوا بعد من “تأثير كبير” بعدما اتهمت بريطانيا روسيا باستهداف الألعاب المرتقب إقامتها العام المقبل، وهو ما نفته موسكو. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن جواسيس روساً هاجموا منظمي أولمبياد 2020، الخدمات اللوجستية والجهات الراعية، قبل تأجيل الألعاب لعام جراء تفشي جائحة كورونا المستجد. وأوضح مسؤولو طوكيو 2020 أنهم اتخذوا مجموعة من الإجراءات المضادة ضد الهجمات الرقمية، لكنهم لم يكشفوا عن التفاصيل، مشيرين إلى مخاوف أمنية.

وأردف بيان للجنة المنظمة أنه “بينما كنا نواصل مراقبة أنواع مختلفة من الهجمات الإلكترونية على المنصات الرقمية المملوكة لطوكيو 2020، لم يُلاحظ أي تأثير كبير في عملياتنا”. وجاءت الاتهامات البريطانية في الوقت الذي اتهم فيه ستة من ضباط المخابرات العسكرية الروسية في الولايات المتحدة بشن هجمات إلكترونية على شبكة الكهرباء الأوكرانية، الانتخابات الفرنسية عام 2017 ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونجتشانج في كوريا الجنوبية عام 2018. وأشارت صحيفة “جارديان” البريطانية إلى أن أعمال الاستطلاع الرقمي المفترضة على طوكيو 2020، تضمنت هجمات التصيد الإلكتروني، وهي رسائل خادعة تظهر كما لو كانت من صديق موثوق أو جهة عمل، ولكنها تحتوي على برمجيات خبيثة. وأوضحت الصحيفة أن الهجوم المخطط له يشمل أيضاً إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة والبحث في أمنيات حسابات الأفراد. لكن المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ديميتري بيسكوف اعتبر الثلاثاء أن تلك الاتهامات ضد ستة ضباط مخابرات روسية هي “رهاب من روسيا (روسيافوبيا) والتي، بالطبع، لا علاقة لها بالواقع”. وأضاف بيسكوف أن بلاده وأجهزة الأمن فيها “لم تشن أبدا أي هجمات قرصنة، خاصة فيما يتعلق بدورة الألعاب الأولمبية”. ورفضت وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية سيكو هاشيموتو التعليق مباشرة على التقرير الثلاثاء، لكنها قالت إنه “منذ دورة الألعاب الأولمبية في لندن، تزايدت الهجمات الإلكترونية”. ولفتت وزارة العدل الأميركية إلى أن الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغتشانغ استُهدفت بعدما مُنع الرياضيون الروس من المشاركة تحت علمهم، بسبب عمليات تعاطي المنشطات التي ترعاها الحكومة.