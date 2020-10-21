اعتماد 27 أكتوبر ليكون اليوم العالمي لرياضة التقاط الأوتاد

بعد توصيات مجلس ادارة الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد ومباركة الجمعية العمومية للاتحاد اعتمد الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد يوم 27 أكتوبر من كل عام ليكون اليوم العالمي لرياضة التقاط الأوتاد وذلك لاظهار وابراز مكانة هذه الرياضة العريقة والارتقاء بها وبث روح الفخروالاعتزاز لممارسيها والمنتسبين لها وبمناسبة هذا اليوم العالمي دشن الاتحاد أول مسابقة مرئية على صفحته الرسمية (فيس بوك وتويتر وأنستجرام) وتتمثل المسابقة في قسمها الأول ارسال مقطع فيديو أو صورة حديثة لرياضة التقاط الأوتاد يتوافق مع المعايير الدولية لسلامة الخيول والمتسابقين والقسم الثاني من المسابقة توثيقي ويشمل الرياضة قبل اشهار الاتحاد بتاريخ 27 أكتوبر 2013. يذكر أن الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد تم اشهاره عام 2013 ويتخذ من السلطنة مقرا له ويترأسه محمد بن عيسى الفيروز ويسير الاتحاد بخطى وثابة منذ اشهاره فقام بتحديث وتطوير كافة الأنشطة والمسابقات واستحدث العديد من البطولات ضمن مساعيه الرامية لتطوير هذه الرياضة وترويجها في مختلف قارات العالم ونظم (3) بطولات لكأس العالم الى جانب العديد من البطولات النوعية التي نظمها في مختلف دول العالم وقام بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع الاتحادات الدولية وذلك بهدف التعاون المشترك بما يخدم رياضة التقاط الأوتاد .

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