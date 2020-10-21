الفريق العماني للتجديف التقليدي يشارك في سباقات قوارب التجديف المحلية بدبي

يشارك الفريق العماني للتجديف التقليدي من خلال القارب (عمان) بقيادة النوخذة حميد بن سالم البحري في السباقات البحرية لقوارب التجديف التقليدية المحلية التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بخور دبي بمشاركة العديد من قوارب التجديف المحلية من دولة الامارات العربية المتحدة.

وتنتظر الفريق عدة جولات ضمن الجولات التي يقيمها النادي لتجميع النقاط التي يسعى من خلالها الفريق العماني إلى تحقيق نتائج متقدمة في هذه السباقات والفوز بأحد المراكز المتقدمة ، وستنطلق السباقات في نادي الرياضات البحرية في أولى جولاتها في السادس من شهر نوفمبر القادم في فئة (30) قدم حيث يقود قارب الفريق العماني عدد (9) لاعبين مع القائد (النوخذة) .

الجدير بالذكر أن الفريق العماني لقوارب التجديف التقليدية سبق له أن حقق المراكز الاولى في هذه السباقات، حيث حقق كأس المكتوم في العام الماضي بحصوله على المركز الأول في السباق ، كما حصل على المركز الأول في السباق السنوي الذي أقامته اللجنة العمانية للرياضات البحرية لسباق قوارب التجديف التقليدية 2019 فئة (30) قدم والمركز الأول لفئة (40) قدم .

وتعتبر رياضة قوارب التجديف التقليدية من رياضات الموروث الشعبي ولها حضور جماهيري واسع وتمارس هذه السباقات في كل من ولاية صحار وشناص وولاية صور وتقام لها سباقات سنوية . وتسعى اللجنة العمانية للرياضات البحرية إلى دعم هذه الرياضة من خلال تسليط الضوء عليها بشكل أكبر وتوسيع قاعدة ممارسيها وتنظيم مسابقات محلية إضافة إلى دعم القوارب العمانية في المشاركات الخارجية .