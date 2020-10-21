ينظم نادي سباق الخيل السلطاني غدا الجمعة سباق الخيل الثاني للموسم الحالي وذلك على مضمار الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركاء، حيث سيقام السباق وفق ضوابط واجراءات احترازية التزاما بتعليمات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وسيشتمل السباق على ثمانية أشواط خصصت ستة منها للخيول العربية وشوطان للخيول المهجنة الأصيلة، حيث خصص الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر وخصص الشوط الثاني للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر وخصص الشوط الثالث للخيول العربية الأصيلة (انتاج محلي) لمسافة 1200 متر وخصص الشوط الرابع للخيول العربية الأصيلة (انتاج محلي) لمسافة 1600 متر وخصص الشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة (انتاج محلي) لمسافة 1600 متر وخصص الشوط السادس للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر وخصص الشوط السابع للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر وخصص الشوط الثامن للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا .. ثمانية أشواط في ثاني سباقات الخيل بمضمار الرحبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.