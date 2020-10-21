رئيس الأولمبية العمانية يلتقي البحارة المشاركين في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021 بهدف الاطلاع على البرنامج التدريبي

في الرياضة 21 أكتوبر,2020

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

التقي السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الاولمبية العمانية أمس مع الفريق الأولمبي للابحار الشراعي المشارك في التصفيات النهائية لدورة الألعاب الاولمبية طوكيو 2021 في منافسات قوارب فئة 49 الشراعية، وذلك خلال زيارته المقر الرئيسي لمؤسسة عمان للابحار الشراعي بحضور الدكتور خميس بن سالم الجابري الرئيس التنفيذي لمؤسسة عمان للابحار والطاقم الفني والاداري المشرف على الفريق .وقد اطلع خالد البوسعيدي على البرنامج التدريبي الذي يخوضه الفريق قبل التوجة الى العاصمة الاماراتية أبوظبي لخوض البطولة الحاسمة والمؤهلة للأولمبياد والتي ستقام في شهر فبراير القادم بعد تأجيلها والذي كان مقررا اقامتها في شهر مارس الماضي ولكن تم التأجيل بسبب جائحة فيروس كورونا ” كوفيد 19 “.

وأشاد رئيس اللجنة الاولمبية العمانية بالجهود الكبيرة التي بذلوها خلال فترة اعدادهم وتأهلهم الى الجولة الحاسمة من التصفيات مؤكدا بان اللجنة الاولمبية سوف تقف مع الفريق وستساهم في توفير بعض الامكانيات حتى يتمكن من التأهل للأولمبياد عن جدارة واستحقاق .

وحث السيد خالد البوسعيدي البحارة على بذل قصارى جهدهم والعمل وفق البرنامج التدريبي المعد لهم من قبل الطاقم التدريبي حتى يكونوا في جاهزية تامة قبل خوض غمار التصفيات .بعد ذلك قام رئيس اللجنة الاولمبية بالاطلاع على القوارب المستخدمة في التصفيات الآسيوية والتي سيتم استخدامها في الأولمبياد، حيث استمع الى شرح مفصل عن مكونات القارب وغيرها من الأمور الاخرى .

وكان الفريق الاولمبي للابحار الشراعي المكون من الثنائي البحّارين مصعب الهادي ووليد الكندي و الثنائي البحارين عبدالرحمن المعشري وأحمد الحسني عادوا الى تدريبات مع عودة الأنشطة الرياضية من جديد بعد موافقة اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعاون مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) على استئناف الأنشطة الرياضية لكافة الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي وتأتي تدريباتهم في إطار الاستعدادات والتحضيرات لخوض غمار التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2021 في منافسات قوارب فئة 49 الشراعية، حيث ستقام التصفيات في شهر فبراير من العام القادم .

وسيدخل الفريق الاولمبي المنافسة على نيل البطاقة الثانية في القارة الآسيوية للمشاركة في الأولمبياد مع عدد من الدول الآسيوية بعدما حصل الفريق الياباني على البطاقة الأولى كونه مستضيف الاولمبياد.

وقد وضعت مؤسسة عُمان للإبحار هدفا رئيسيا من هذه المشاركة وهو الوصول لأولمبياد طوكيو 2021 حيث قامت بتسخير كافة السبل والامكانيات لهم لكي تساهم في اعدادهم بشكل جيد لهذه المهمة لتحقيق حلم الوصول الى الاولمبياد.